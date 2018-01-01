Захарченко пригрозил Украине страшным словом на букву "Х"

Вариант воссоединения с Украиной в "республике" рассматривают.

Глава "ДНР" Захарченко хочет создать еще одну "республику". asn.in.ua

По его словам, такие формирования получат независимость как бывшие страны СССР после развала.

Видеозапись его выступления опубликовал "Политнавигатор". Как видно на записи, свои планы Захарченко озвучил в ходе встречи со студентами "ДНР".

"Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", — заявил глава террористов.

Что касается воссоединения с Украиной, то, по его мнению, этот вариант и рассматривать не стоит. Он добавил, что в лучшем случае речь может идти лишь о добрососедских отношениях.

При этом главарь "ДНР" почеркнул, что воюют они якобы не со всем украинским народом, а лишь с его частью и структурами, действующими против интересов России: "Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Также мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию".

В качестве аргумента он заявил, что в рядах "ДНР" якобы воюют люди из той же Харьковской области, а также из Херсонского, Николаевского, Днепропетровского, Запорожского, Львовского, Закарпатского, Винницкого и даже Киевского регионов.

На видео с 4:40 минуты

Напомним, главарь "ДНР" пригрозил создать "народный трибунал" из-за закона о реинтеграции Донбасса. Захарченко считает, что этот закон оправдывает "преступления ВСУ".