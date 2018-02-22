Главарь "ДНР" угрожает создать "народный трибунал" из-за закона о реинтеграции Донбасса

Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко угрожает создать "народный трибунал" в ответ на подписаный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.

"Закон о "реинтеграции" — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей", — заявил Захарченко, сообщает один из сепаратистских сайтов.

Напомним, ранее террористы "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса.

Исполняющий обязанности "министра иностранных дел ЛНР" и представитель оккупированной территории на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал документ "запоздалой попыткой узаконить войну в регионе".