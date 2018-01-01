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Анастасия Волочкова показала, кто ее фотографирует

Сегодня, 02:10

На странице "фотографа" балерины в соцсети указано имя.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова опубликовала новые фото instagram.com/volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть снимок мужчины, который ее фотографирует.

Артистка назвала "фотографа" сибирским русским почтальоном, говорится на ее странице в Instagram.

В соцсети у него ник laginru, на странице указано только имя — Михаил — и размещено немного фото.

"Огонь?... А вы говорите… Кто меня фотографирует.. Это он. Это он. Сибирский русский почтальон", — подписала снимок балерина.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова опубликовала новые фото instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала на странице в соцсети старое фото, на котором она позирует со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской. Посмотреть снимок можно здесь.
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Анастасия Волочкова, балерина
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