Анастасия Волочкова показала, кто ее фотографирует

На странице "фотографа" балерины в соцсети указано имя.

Анастасия Волочкова опубликовала новые фото instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть снимок мужчины, который ее фотографирует.

Артистка назвала "фотографа" сибирским русским почтальоном, говорится на ее странице в Instagram.

В соцсети у него ник laginru, на странице указано только имя — Михаил — и размещено немного фото.

"Огонь?... А вы говорите… Кто меня фотографирует.. Это он. Это он. Сибирский русский почтальон", — подписала снимок балерина.

Анастасия Волочкова опубликовала новые фото instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала на странице в соцсети старое фото, на котором она позирует со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской. Посмотреть снимок можно здесь.