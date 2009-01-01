Анджелина Джоли возобновила отношения с Джаредом Лето — СМИ

Актеры впервые встретились в 1999 году во время съемок фильма "Прерванная жизнь".

Анджелина Джоли Скриншот

Похоже, Анджелина Джоли и Джаред Лето возобновили отношения, которые у них возникли незадолго до встречи Джоли и Брэда Питта.

Об этом пишет jetsetter.ua.

На этой неделе, Джоли, которая, после развода, была замечена исключительно в компании детей, наконец-то оказалась в объективе папарацци в сопровождении бывшего бойфренда. У Энджи и Джареда Лето был тайный романтический ужин в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, во время которого, по словам инсайдера, между бывшими влюбленными "летали искры".

Джаред Лето Reuters

Актеры впервые встретились в 1999 году во время съемок фильма "Прерванная жизнь", а через пять лет у Джоли и Лето случился короткий роман. "Когда Энджи подала на развод с Брэдом, одним из первых, кому она об этом сказала, был Джаред", — сообщил инсайдер. На протяжении всего периода бракоразводного процесса, Джаред регулярно звонил бывшей подруге, и они подолгу разговаривали по телефону, утверждает анонимный инсайдер в интервью одному из американских таблоидов. "Джаред умеет рассмешить Анджелину, и в этот период ее жизни он именно тот, кто ей нужен: "Лето немного чокнутый, а еще он очень беззаботный — тот тип, который ей подходит. Она наслаждается его заботой, а ему не нужны никакие обязательства, и это идеальный вариант для нее сегодня", — цитируют СМИ инсайдера.

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