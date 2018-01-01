Анна Седокова получила очередную награду в России

Певица похвасталась в соцсети новым достижением.
На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором запечатлена держа в руках хрустальную статуэтку российской премии Fashion People Awards 2018.
"Спасибо! Сегодня я получила награду #FPA за fashion-video года #НеТвояВина! Приятно очень. Ведь это наша победа и признание! Спасибо", - подписала снимок певица.
Артистка победила в номинации "Видео года", в которой была представлена с песней "Не твоя вина".
Ранее Анна Седокова взволновала подписчиков пикантным фото своей пышной груди.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram