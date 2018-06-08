Анна Седокова получила очередную награду в России

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась очередной российской наградой, которую ей вручили в Москве.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором запечатлена держа в руках хрустальную статуэтку российской премии Fashion People Awards 2018.

"Спасибо! Сегодня я получила награду #FPA за fashion-video года #НеТвояВина! Приятно очень. Ведь это наша победа и признание! Спасибо", - подписала снимок певица.

Артистка победила в номинации "Видео года", в которой была представлена с песней "Не твоя вина".

Ранее Анна Седокова взволновала подписчиков пикантным фото своей пышной груди.