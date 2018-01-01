"Будет ходить в золоте и бриллиантах": Ольгу Бузову сосватали лидеру группы "Коррозия металла"

Сергей "Паук" Троицкий отметил, что после пары бокалов крымского портвейна может заинтересоваться артисткой.

Ольгу Бузову сосватали Сергею "Пауку" Троцкому Фото: vk.com/Сергей ПАУК Троицкий

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий рассказал, что готов взять Ольгу Бузову замуж.

Об этом музыкант заявил российскому изданию Daily Storm, журналисты которого решили посватать популярную певицу известным холостякам.

Изначально Троицкий согласился взять ее в группу солисткой, и даже выступать в секс-шоу группы - чтобы певица нашла себе олигарха, ведь обычно девушки, которые танцуют на сцене на концертах группы быстро выскакивают замуж.

"Бузовой нужен олигарх, но, посудите сами, какой олигарх ей заинтересуется? Для таких она, как говорил Путин, девушка с низкой социальной ответственностью. Ну, подарит он ей старый айфон, ну даст 15 тысяч рублей за ночь или возьмет в качестве эскорта отдохнуть в какой-нибудь Турции. А дальше что? Чтобы повысить свой статус, Ольге надо выступать в секс-шоу "Коррозии металла"! Олигарх увидит ее, беснующуюся голой в лучах прожекторов, и сразу захочет, чтобы она вышла за него замуж!" — объяснил он.

Артистка уже полтора года после развода с Дмитрием Тарасовым не может найти себе пару instagram.com/buzova86

Однако журналисты не унимались, и предлагали Бузову на роль жены - тогда Троицкий сказал, что он готов жениться на Бузовой, однако после того, как он разопьет с ней крымского портвейна. Тем более, он пообещал, что артистка будет ходить в золоте и бриллиантах.

"А почему бы и нет! Если Ольга Бузова придет к нам на тусовку и мы с ней разопьем крымского портвейна, я вполне могу ей заинтересоваться! После крымского портвейна у меня все что угодно может получиться! К тому же жених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругой градоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом. Будет ходить в золоте и бриллиантах!", - отметил музыкант.

К слову, сосватать артистку журналисты пытались Егору Криду, сыну лидера "Машины времени" Ивану Макаревичу, сыну Юрия Лозы Олегу Лозе, и даже Никите Джигурде – но лишь Троицкий согласился взять Бузову в жены.

Напомним, что Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым полтора года назад, и до сих пор не может найти свою любовь. Певица даже будет участвовать в женской версии "Холостяка" - новом телевизионном реалити-шоу "Замуж за Бузову".

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