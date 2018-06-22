"Будет ходить в золоте и бриллиантах": Ольгу Бузову сосватали лидеру группы "Коррозия металла"

22 июня 2018, 14:51

Сергей "Паук" Троицкий отметил, что после пары бокалов крымского портвейна может заинтересоваться артисткой.

Ольгу Бузову сосватали Сергею "Пауку" Троцкому

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий рассказал, что готов взять Ольгу Бузову замуж.

Об этом музыкант заявил российскому изданию Daily Storm, журналисты которого решили посватать популярную певицу известным холостякам.

Изначально Троицкий согласился взять ее в группу солисткой, и даже выступать в секс-шоу группы - чтобы певица нашла себе олигарха, ведь обычно девушки, которые танцуют на сцене на концертах группы быстро выскакивают замуж.

"Бузовой нужен олигарх, но, посудите сами, какой олигарх ей заинтересуется? Для таких она, как говорил Путин, девушка с низкой социальной ответственностью. Ну, подарит он ей старый айфон, ну даст 15 тысяч рублей за ночь или возьмет в качестве эскорта отдохнуть в какой-нибудь Турции. А дальше что? Чтобы повысить свой статус, Ольге надо выступать в секс-шоу "Коррозии металла"! Олигарх увидит ее, беснующуюся голой в лучах прожекторов, и сразу захочет, чтобы она вышла за него замуж!" — объяснил он.

Артистка уже полтора года после развода с Дмитрием Тарасовым не может найти себе пару

Однако журналисты не унимались, и предлагали Бузову на роль жены - тогда Троицкий сказал, что он готов жениться на Бузовой, однако после того, как он разопьет с ней крымского портвейна. Тем более, он пообещал, что артистка будет ходить в золоте и бриллиантах. 

"А почему бы и нет! Если Ольга Бузова придет к нам на тусовку и мы с ней разопьем крымского портвейна, я вполне могу ей заинтересоваться! После крымского портвейна у меня все что угодно может получиться! К тому же жених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругой градоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом. Будет ходить в золоте и бриллиантах!", - отметил музыкант.

К слову, сосватать артистку журналисты пытались Егору Криду, сыну лидера "Машины времени" Ивану Макаревичу, сыну Юрия Лозы Олегу Лозе, и даже Никите Джигурде – но лишь Троицкий согласился взять Бузову в жены.

Напомним, что Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым полтора года назад, и до сих пор не может найти свою любовь. Певица даже будет участвовать в женской версии "Холостяка" - новом телевизионном реалити-шоу "Замуж за Бузову". 

Ранее Ольгу Бузову жестко разнесли за откровенное фото.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Ольга Бузова свадьба замуж Коррозия металла Сергей &laquo;Паук&raquo; Троицкий
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять