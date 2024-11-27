Назначения Трампа по Украине и вступление в ЕС: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины по состоянию на 22:00 27 ноября: ключевые события дня, включая военные операции, дипломатические инициативы и важные решения внутри страны.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 27 ноября / Коллаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН, Donald J.Trump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Киеве ночью сбивали дроны: из-за атаки РФ пострадали люди

В ночь на 27 ноября в Киеве работали силы противовоздушной обороны из-за атаки вражеских ударных БПЛА. В результате падения обломков сбитого дрона есть пострадавшие.

Около двух часов ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили о приближении дрона к столице Украины. В городе объявили воздушную тревогу, а всех горожан призвали находиться в укрытиях до отбоя.

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Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - DeepState

Российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом в ночь на 27 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

Кремль против "замораживания" линии фронта: в ISW раскрыли план РФ на области Украины

Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать намерения по захвату гораздо большей части украинской территорий, чем сейчас занимает. Аналитики Института изучения войны также считают, что Москва не желает идти на компромиссы или участвовать в переговорах, независимо от того, кто выступал бы посредником.

В Кремле до сих пор звучат заявления о нежелании замораживать текущую линию фронта или создавать какие-то демилитаризованные зоны.

По данным ISW, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметил, что Кремль якобы готов к переговорам. Впрочем, он категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон.

Россия может готовить наступление на Запорожье: военные раскрыли ситуацию на фронте

Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона.

Армия РФ за месяц оккупировала территорию Украины размером с пол-Лондона - Reuters

Армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за последний месяц территорию размером с половину Лондона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров.

Издание отмечает, что за последнюю неделю российская армия захватила почти 235 кв. км территории Украины, что является недельным рекордом для 2024 года. В ноябре российские войска захватили 600 кв. км.

Киевщина была под ударом дронов: что известно о последствиях российской атаки

В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия атаковала дронами Киевскую область. Все вражеские БПЛА были сбиты. Пострадавших нет.

Как рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Байден в последний момент попросил у Конгресса 24 млрд долларов для Украины - СМИ

Покидая Белый дом, президент США Джо Байден в последнюю минуту обратился к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долл. помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить сократившиеся запасы Соединенных Штатов.

Согласно запросу, административно-бюджетное управление Белого дома предположило, что Конгресс может включить обновленную помощь в свое решение, чтобы предотвратить шатдаун правительства в следующем месяце, говорится в материале New York Post.

В Крыму - взрывы, в роспабликах - паника: что происходит на оккупированном полуострове

В среду, 27 ноября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над Севастополем был виден дым. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил о "комбинированной атаке ВСУ". Между тем жители Крыма очень обеспокоены тем, что перед взрывами не звучал звук воздушной тревоги.

Путин развязал себе руки к применению ядерки: эксперт выдал заявление о переговорах

Главред поговорил с политическим экспертом, профессором кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максимом Разумным. Эксперт объяснил, для каких действий Путин развязал себе руки, подписав обновленную ядерную доктрину - при чем тут Украина.

"Это очередная "красная линия" и озвучивание угроз. То есть это элемент запугивания Украины и ее партнеров. Прямого указания на то, что Москва применит ядерное оружие против Украины, в этом документе нет, не было его и в предыдущем. Обновления ядерных доктрин происходят периодически, и в них вносится все больше поводов для применения ядерного оружия. И сейчас выглядит так, что Россия себя вообще ничем не сдерживает и может применить ядерку в любой момент", - считает Розумный.

Официально: Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня - Байден

Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.

По его словам, соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на среду.

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", - написал Байден.

Оккупанты готовятся к наступлению на Днепропетровщину: в ISW раскрыли детали

Страна-агрессор Россия стремится захватить как можно больше украинских территорий, в том числе и в Днепропетровской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что военное командование РФ вероятно рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области.

Оккупанты не ограничатся Донбассом: в ВСУ раскрыли циничные планы врага

Российские оккупанты не отказываются от свои захватнических целей и стремятся захватить как можно больше украинских территорий. Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо".

По его словам, враг не планирует ограничиваться только Донецкой областью.

170 грн за пачку: в Украине внезапно взлетят цены на сигареты

В Украине внезапно подорожают сигареты. Минимальная стоимость пачки уже в 2025 году может быть на уровне 130 грн. Это связано с призывом Европейской комиссии увеличить акцизные ставки на табачные изделия, чтобы гармонизировать их с европейскими. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году.

Сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. Тогда как в странах ЕС налог на сигареты превышает 90 евро и достигает 177 евро на 1000 штук.

Удар "Орешником" по Днепру: в Reuters раскрыли, чем опасна ракета для Украины

Аналитики сообщили, что новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб.

В Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве сообщили, что ракета несла фиктивные боеголовки. По его словам, якобы именно поэтому нанесенный ущерб был "весьма незначительным".

Между тем второй собеседник отметил, что "ракета была без взрывчатки, не было типов взрывов, как мы ожидали.

Десятки тысяч жертв агрессии РФ: СМИ назвали количество погибших украинских военных

По данным западной разведки, представителей оборонного ведомства, а также ресурса Ualosses, Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за годы полномасштабного вторжения агрессора РФ, а еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.

"Данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодняшний день погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не дают им возможности продолжать борьбу. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения", - пишет издание The Economist.

Во что россияне превратили Бахмут: военный раскрыл ситуацию

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях.

"На сегодня Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага", - заявил спикер в эфире телемарафона.

Россияне применили новую тактику на фронте: в ВСУ рассказали, что изменилось

Российские оккупанты изменили тактику наступательных действий на фронте, применяя тактику продвижения и просачивания штурмовых групп, которые действуют в несколько волн. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал в комментарии LIGA.net.

РФ накопила ракеты Х-101 и "Искандер": ГУР предупредило о возможной массированной атаке

Страна-агрессор Россия накопила более крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет "Искандер", сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий подтвердил информацию о накоплении врагом более 200 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер".

"Да, действительно есть производство. Последние публикации, которые появились в средствах массовой информации, они корректны", - отметил он в комментарии "Новости Live".

Украину накроет густой туман и гололедица: в 13 областях повышенный уровень опасности

В четверг, 28 ноября, в Украине объявили первый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В Киеве и еще нескольких областях ожидается густой туман, который значительно снизит видимость на дорогах. Об этом сообщил Укргидрометцентр и КГГА.

По данным Укргидрометцентра ночью и утром в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях прогнозируется туман. Видимость - 200-500 м.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

"За ним придут санитары": что будет с Путиным и РФ в случае ядерного удара - Розумный

Если российский диктатор Владимир Путин, то Россия окажется в полной международной изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

При этом он акцентировал на том, что ядерный удар не решит ни одной из проблем Путина.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии возвращения к ситуации, существовавшей 23 февраля 2022 года. Об этом он написал в статье для Dagens Industri.

Ермак подчеркнул, что конструктивные переговоры возможны только при условии, когда все стороны конфликта действительно стремятся к прекращению войны.

Российские оккупационные войска усиливают фортификационные сооружения в районе Кинбурнской косы, заявил спикер Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

Враг стремится держать под своим контролем устье Днепра и пытается помешать Силам обороны Украины высадить десант на этой косе, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Есть 5 пунктов из Плана победы, которые приведут к победе в 2025 году - Ермак

Завершить войну в 2025 году помогут пять пунктов из Плана победы Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Dagens industri.

Зеленский назвал вероятные сроки вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина вступит в Европейский Союз во время работы ныне действующего руководства Европейской комиссии.

Об этом он написал в соцсети Х, поздравляя президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава комиссии.

"Желаю новой Европейской комиссии успехов в укреплении объединенной Европы и повышении роли ЕС как мирового лидера", - подчеркнул глава государства.

ЕС утвердил бюджет на 2025 год: сколько миллиардов евро выделили Украине

Европарламент принял бюджет ЕС на 2025 год, в котором заложили средства для Украины. Его уже подписала президент Европарламента Роберта Мецола. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За бюджет проголосовали 418 депутатов, против были 185 депутатов и еще 67 воздержались. Смету увеличили на 6% (10 миллиардов евро). Бюджет ЕС на 2025 год составляет 199,4 миллиардов евро. В рамках программы Ukraine Facility для Украины выделили 15,2 миллиардов евро.

В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки

Уже в ближайшие дни будут подписаны важные законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс, в частности повышение военного сбора до 5%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона, они вступят в силу с 1 декабря.

"Никаких "вступлений в силу задним числом" не будет. То есть после подписания закона парламент примет правку, которой все положения этого закона вступят в силу не ранее 1 декабря 2024 года", - заявил Шмыгаль.

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 28 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Все из-за очень сильного тумана с видимостью 200-500 метров.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в ближайшее время в Украине будет влажная погода, но существенные осадки не прогнозируются. Ночью могут быть небольшие морозы.

Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

Генерала в отставке Кита Келлога, который ранее представил план прекращения войны, избранный президентом США Дональд Трамп рассматривает как кандидата на должность своего спецпредставителя для переговоров для достижения мира в Украине.

Как передает Reuters, Келлог является одним из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по вопросам мира в Украине, а ранее он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.

Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергии

В Украине в четверг, 28 ноября, будут действовать графики отключения света. Их вводят почти на весь день. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для бытовых потребителей вводят графики отключения света в объеме одной очереди. Они будут введены с 8:00 до 19:00. Также будут действовать графики для промышленности и бизнеса в период с 7:00 до 20:00.

Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. Документ, который уже некоторые называют "историческим" призван привлечь средства в госбюджет для финансирования украинской армии. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.

Главред выяснил, вступит ли в силу законопроект о рекордном поднятии налогов, и кого оно "зацепит".

США давят на Киев: в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину

Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Усиление мобилизации может изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, пишет Reuters.

По его словам, Россия имеет стабильный прогресс на востоке Украины и на Курском направлении. Там российские войска начинают продвигаться вперед, оттесняя позиции ВСУ.

Американский чиновник заявил, что Украине необходимо мобилизовать больше солдат и активнее готовить новые подразделения для борьбы с российскими оккупантами.

Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос о "заморозке войны"

Страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке 80-летнего Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Свое решение Трамп объявил в соцсети Truth Social.

По словам будущего американского президента, Келлог, который станет спецпосланником по вопросам Украины и России, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.

"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, обсуждалась тема противодействия новым баллистическим ракетам РФ. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения в Telegram.

Президент Украины поблагодарил за организацию внеочередного заседания Совета Украина - НАТО, которое состоялось по запросу украинской стороны. Во время заседания была представлена подробная информация о применении Россией новой баллистической ракеты по Днепру.

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

Северная Корея готовится передать России новую партию баллистических ракет, которые используются для ударов по украинским городам. Китай должен повлиять на КНДР для предотвращения эскалации. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сообщил представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

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