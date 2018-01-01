"Будет сильнее, сигары не бросит". Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции

Актер планирует навестить коллегу в больнице.

Сильвестр Сталлоне планирует проведать Арнольда Шварценеггера в больнице Фото: Twitter/Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который на протяжении многих лет дружит с Арнольдом Шварценеггером , рассказал журналистам о состоянии здоровья "железного Арни".

"Арнольд - сильный человек, и будет сильнее, чем раньше", - цитирует актера "Голос Америки".

Сталлоне заверил журналистов, что в ближайшее время намерен навестить своего друга в больнице. Однако он не сомневается, что с коллегой все в порядке, и Шварценеггер ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.

"Есть вещи, от которых невозможно отказаться, курить сигары и дышать", - добавил Сталлоне.

Журналисты издания вспоминают, что первую операцию на сердце Шварценеггер перенес в 1997 году, однако курить сигары после реабилитации он не бросил.

Напомним, бывшему губернатору штата Калифорния и актеру Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце. Он был доставлен в медицинский центр в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана, однако осложнения вынудили врачей провести экстренное хирургическое вмешательство.

Позже стало известно, что Шварценеггер пришел в сознание после операции и сразу начал травить шутки.