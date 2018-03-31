Шварценеггер после операции на сердце отошел от наркоза и сразу начал шутить

Американский актер Арнольд Шварценеггер пришел в сознание после наркоза вследствие операции на сердце.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя артиста Дэниела Кетчелла, 70-летний актер сразу начал травить шутки.

"Я вернулся!", - передает Кетчелл цитату актера, акцентируя на аналогичных словах Шварценеггера в фильме "Терминарор".

Представитель голливудской звезды добавил, что операция прошла успешно и Шварценеггер чувствует себя хорошо.

Напомним, бывшему губернатору штата Калифорния и актеру Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце. Он был доставлен в медицинский центр в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана, однако осложнения вынудили врачей провести экстренное хирургическое вмешательство.