Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце

70-летнему актеру и культуристу Арнольду Шварценеггеру, который в 2018 году снова снимется в "Терминаторе", понадобилась срочная операция на сердце.

Как сообщает TMZ, Шварценеггера доставили в один из госпиталей Лос-Анджелеса, где ему провели замену катетерного клапана. Однако операция прошла с осложнениями: у актера подскочило давление и открылось кровотечение.

Сейчас "железный Арни" находится в палате интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее стали известны подробности госпитализации звезды "Сватов" Федора Добронравова. Коллеги актера распознали инсульт и вызвали скорую помощь.