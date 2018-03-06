"Терминатор" возвращается: стало известно, когда начнутся сьемки

Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер назвал даты съемок нового "Терминатора".

Оказывается, съемки нового фильма "Терминатор" стартуют уже в июне 2018 года и завершатся в октябре. Об этом рассказал в интервью фанатскому ресурсу The Arnold Fans сам Арнольд Шварценеггер.

"Мы приступаем к съемкам шестого "Терминатора" в июне, а завершим примерно в октябре. Я участвую в этом проекте. Вновь исполню роль Терминатора Т-800. Уверен, что во главе с Тимом Миллером у нас получится крутой фильм. Джеймс Кэмерон в некотором роде курирует производство", – сказал он.

Сюжет фильма не уточнялся.

Известно, что новый "Терминатор" станет трилогией в продолжение фильма "Терминатор-2: Судный день", а роль Сары Коннор вновь сыграет Линда Хэмилтон.