Еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в домогательствах

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года.

Роман Полански Reuters

Еще одна женщина в США выступила с обвинениями в адрес Романа Полански , заявив, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера, будучи несовершеннолетней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times.

По ее данным, женщина, которая отказалась раскрывать свое полное имя, представившись лишь как Робин, дала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, в ходе которой утверждала, что Полански домогался ее в 1973 году в штате Калифорния, когда ей было 16 лет. Адвокат женщины Глория Оллред заявила, что ее подзащитная не будет вдаваться в детали произошедшего. По словам 59-летней Робин, все эти годы она не хотела заявлять об инциденте, однако изменила свое решение после того, как еще одна женщина, обвиняющая режиссера в изнасиловании, Саманта Геймер потребовала у суда закрыть дело против Полански.

"Несмотря на то, что мы понимаем, что Геймер хочет закрыть дело, Робин и я считаем очень важным, чтобы Полански предстал перед судом в Калифорнии и был приговорен, — подчеркнула Оллред. — Нельзя делать исключений для голливудского кинорежиссера, и будет неправильно, если Полански будет оказано особое обращение со стороны суда". Как отмечает издание, Оллред и ее подзащитная не могут подать в суд на Полански в связи с истечением срока давности, однако женщина может выступить с показаниями на процессе по делу Геймер.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого его отпустили, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года Полански, имеющего французское и польское гражданства, задержали в Цюрихе по запросу властей США. После 10 месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободил его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении говорилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе, рассматривавший дело Геймер, принял во внимание эти вердикты и избавил 83-летнего Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.

Напомним, режиссер Роман Полански засветил в Каннах белые трусы.