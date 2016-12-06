Польша отказала США в экстрадиции режиссера Полански

Решение Верховного суда Польши по делу об экстрадиции режиссера Романа Полански, которого в США обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году, является окончательным.

Об этом сообщает "Польское Радио".

Верховный суд Польши отклонил кассацию прокуратуры на решение о недопустимости экстрадиции в США режиссера Романа Полански.

Решение Верховного суда Польши является окончательным.

Полански обвиняется в США в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году. Это преступление, по законам Калифорнии, не имеет срока давности. Во время суда он признался в преступлении в надежде, что ему смягчат наказание, но в 1978 году бежал в Европу.

В 2009 году режиссера арестовали в Цюрихе, но швейцарские власти отказались выдать его США. Осенью 2014 года Америка направила в Польшу запрос об экстрадиции Полански.

В октябре прошлого года местный суд в городе Кракове постановил, что Полански не должен быть экстрадирован в США.

Судья тогда назвал выдачу Полански неприемлемой и нарушающей его права. К тому же режиссер отбыл год в предварительном заключении в США и Швейцарии, что, по словам защиты, уже послужило ему наказанием. Окружная прокуратура Кракова не подала жалобу на решение суда.

В то же время бывший премьер Польши Ярослав Качиньский, чья партия "Право и справедливость" победила на выборах в парламент, заявил, что Полански должен быть экстрадирован из Польши в США. В мае этого года процедуру экстрадиции начали повторно.

Напомним, ФСБ задержала крымскотатарских артистов после выступления в Киеве.