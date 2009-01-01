Этот неловкий момент: Дональд и Мелания Трамп взорвали Интернет своим поведением

На этот раз в Twitter появилось видео того момента, как миссис Трамп представляет присутствующим супруга.

Дональд и Мелания Трамп Скриншот

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией дали очередной повод для обсуждения в прессе.

Об этом пишет jetsetter.

В правлении Дональда Трампа есть три вещи, которые не могут не радовать международную прессу: рукопожатия с мировыми лидерами, ставшие "фишкой" президента США, попытки убедить окружающих, что с любимой женой Меланией "у них настоящие теплые чувства", и их интернет-мемы, которые появляются с постоянной периодичностью.

На этот раз в Twitter появилось видео того момента, как миссис Трамп представляет присутствующим супруга, который должен был выступить перед военнослужащими и их семьями. "Мне очень приятно представить моего мужа, президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа", — после этих слов Мелании Трамп пожал ей руку и показал свое место.

"Семейные отношения всегда нелегки, но я никогда не видел, чтобы Барак и Мишель Обамы так черство вели себя друг с другом", "Статистическая гетеросексуальная пара ведет себя более чем профессионально! Пример того, как традиционные семьи пожимают друг другу руки! Как же трогательно!", "Эй, муженек! Почему ты мне никогда так не жмешь руку? Я тебе больше не нравлюсь? Мы что, потеряли романтику в наших отношениях?" — посыпались комментарии в Twitter.

Напомним, по информации СМИ, Дональд и Мелания Трамп спят в разных кроватях.