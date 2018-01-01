Глубокое декольте и эффектный образ: Вера Брежнева похвалилась идеальной фигурой

Певица предстала в красном платье с ошеломительным вырезом.
На фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в красном платье расшитом пайетками, с глубоким вырезом и бархатным поясом на талии.
Свой образ артистка дополнила пышной прической и ярким макияжем с акцентом на губы.
Поклонников покорил такой образ певицы, они оставили сотни комплиментов.
"Идеальна!", "Эффектная", "Вера как всегда шикарна!", "Красивая грудь", "Супер. А формы. Элегантность. Бархат...", - восхищались поклонники.
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