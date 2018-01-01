Глубокое декольте и эффектный образ: Вера Брежнева похвалилась идеальной фигурой

Певица предстала в красном платье с ошеломительным вырезом.

Брежнева порадовала подписчиков новым откровенным снимком. instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева порадовала подписчиков новым откровенным снимком.

На фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в красном платье расшитом пайетками, с глубоким вырезом и бархатным поясом на талии.

Свой образ артистка дополнила пышной прической и ярким макияжем с акцентом на губы.

Поклонников покорил такой образ певицы, они оставили сотни комплиментов.

"Идеальна!", "Эффектная", "Вера как всегда шикарна!", "Красивая грудь", "Супер. А формы. Элегантность. Бархат...", - восхищались поклонники.

Певица предстала в красном платье с ошеломительным вырезом instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева поделилась снимком у пальм.