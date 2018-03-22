"Вера ждет весну". Брежнева поделилась снимком у пальм

Фото певицы в соцсети собрало много лайков.
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена сидящей на лавочке возле пальм.
Снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
Фото менее чем за сутки собрало свыше 100 тысяч лайков. Его по-разному прокомментировали интернет-пользователи, в частности, emmaked82 предположил, что артистка находилась в Сочи.
"Вера ждет весну! Весна идет!", — написал vovansamatik40. "Принцесса", — похвалил sedahaidarova. "Чудесная:)", — считает irinahudakova.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".