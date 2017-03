"Голос країни-7": кто занял последние места в командах звездных тренеров

За последние места в командах тренеров развернулась настоящая борьба среди участников.

Вчера зрители телеканала "1+1" увидели седьмой завершающий эпизод "слепых прослушиваний" "Голосу країни-7" с Сергеем Бабкиным, Джамалой, Потапом и Тиной Кароль.

За последние места в командах тренеров развернулась настоящая борьба среди участников. Первым завершил набор шестнадцати участников своей команды Потап, а последней — Тина Кароль.

Главным открытием выпуска стала правнучка легендарной грузинской певицы Тамары Церетели Нини Цнобиладзе. 23-летняя певица из Тбилиси выросла в творческой семье мамы музыканта и папы танцора знаменитого на весь мир балета "Сухишвили". Девушка впервые побывала в Украине два года назад и сразу же влюбилась в страну, приняв решение поучаствовать в "слепых прослушиваний" "Голосу країни-7". На сцене она исполнила песню Etta James "All I Could Do Is Cry" и развернула кресло Потапа, став последней участницей его команды.

22-летняя Лусине Кочарян из Киева пришла на "Голос країни-7" для того, чтобы донести свое видение музыки. С самого раннего детства девушка поет, но со временем она поняла, что стала заложницей своей привлекательной внешности. Поэтому она обрезала свои роскошные черные кудрявые волосы и решила сосредоточиться исключительно на музыке. На сцене "Голосу країни-7" Лусине под аккомпанемент дудука исполнила народную армянскую песню "Sareri hovin mernem" так проникновенно, что не только развернула кресла Тины Кароль и Джамалы, но и довела победительницу "Евровидения-2016" до слез. Когда девушка закончила петь, зал стоя аплодировал, а Джамала еще долго не могла унять слез.

"Это было совершенно! — сказала растроганная Джамала. — Я определенно пришла на проект, чтобы встретить тебя".

"Вы тот особенный человек, который впечатляет, который наполняет эту сцену своим миром. Я не могла не отметить Ваш талант, не повернуться", — сказала Тина Кароль.

Своим тренером Лусине Кочарян выбрала Джамалу, став, таким образом, последней участницей команды тренера.

Одной из последних вышла на сцену 27-летняя Морозненко Юлия из Василькова, которая, аккомпанируя себе на бандуре, спела песню Скрябина "Спи собі сама".

"Вы как образ, который собирает в себе все крупицы, все части, спектры цветов, настроений команды. Душевно, искренне, тепло, хрупко, вкрадчиво, пропуская через себя, Вы исполнили эту песню", — сказал Сергей Бабкин.

Девушка стала последней участницей команды Сергея Бабкина так же, как в прошлом сезоне бандуристка Инна Ищенко завершила "слепые прослушивания", заняв последнее место в команде Тины Кароль.

Тренеры сформировали свои команды из шестнадцати участников и начинают подготовку к следующему, более драматическому этапу проекта, "вокальным боям". На предстоящем этапе тренеры разобьют свои команды на пары для выступления в дуэтах. По результатам "вокального боя" продолжить свое участие в проекте сможет всего лишь один участник из пары. По правилам проекта, все участники, которые не успели выйти на сцену в этапе "слепые прослушивания", выйдут на нее первыми в следующем сезоне.

Ведущие проекта — Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

