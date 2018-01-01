"Х*ровая роба". Ксения Собчак покрасовалась в костюме с большими карманами

Снимок бывшего кандидата в президенты РФ в соцсети за несколько часов собрал свыше 16 тысяч лайков.

Ксения Собчак позировала в костюме с большими карманами instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в костюме с большими карманами.

Снимок ведущая опубликовала на своей станице в Instagram, за три часа он собрал более 16 тысяч лайков.

"Самое глупое, что можно делать со своей жизнью — бояться ошибаться…", — подписала фото Собчак.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Это х*ровая роба", — написал mruslan1977. "Очень идет", — считает vorobyov_nikolay. "Ксюша, а что так скучно одета?", — поинтересовалась shakirajunusova.

Ксения Собчак позировала в костюме с большими карманами instagram.com/xenia_sobchak

Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.

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