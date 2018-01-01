"Хай жюри блохи покусают". Пользователи Сети разозлились из-за места Melovin на "Евровидении 2018"

Надо отдать должное - украинцы всячески пытались оказать моральную поддержку представителю страны на "Евровидении 2018".

Melovin (Константин Бочаров), представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидения 2018", в финале занял 17 место из 26 возможных.

Пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook разразились шквалом комментариев - с раздражением, поддержкой исполнителю и конспирологическими теориями.

"Костя супер!До утра не усну из за жюри.номер шик и голос.хай вас блохи покусают за ваше решение", "Хороший номер. Но, видимо, этот конкурс себя изживает. Качественные номера не пользуются спросом. А жаль. Костя старался. Молодец! Он молод. У него еще все впереди. Характер у него есть", "Ха! Победительница! Да она ничем не запомнилась,кроме неприятного кривляния,сразу никак не понравилась! Украина лучшая, Костя ты лучший,выступление было супер запоминающимся!", "Я так понимаю, жюри так оценивает чтоб не дай бог раз через раз на первое место попасть а наш Мелл - все равно лучший️ и первый для Украины!", "Всe заполитизовано!Всe рeшeно зараннee,eщe до выступлений! Сплошная диверсия против Украины! Меловин браво!", "Это какие то происки империализма.Уже то,что ему втюкнули выступать первым прозвучало,как приговор.Костя выступил замечательно.Постановка номера была очень достойной.Какой то заговор против нас,не иначе.Переживем!", -написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в финале "Евровидения 2018" победу одержала Нетта Барзилай - представительница Израиля.







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