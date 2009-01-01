Ирине Билык приснился вещий сон о смерти Паперника

Певица дружила с режиссером с 13 лет.

Ирина Билык Instagram

Особенно тяжело переживает потерю певица Ирина Билык, которая дружила с Паперником с 13 лет, пишет kp.ua.

Знаменитости играли в одном драмтеатре на Нивках.

Певица призналась, что перед смертью близкого друга увидела плохой сон.

"Я узнала все, когда Максим был без сознания и к нему не пускали. Мне позвонил Андрей Данилко, мы хотели верить, что все обойдется... Но за два дня до смерти Макса мне приснился плохой сон, и я поняла, что все очень плохо (когда кто-то должен уйти, мне снится, что выпадают зубы)", - рассказала Ирина.

Кроме того, звезда вспомнила, как Паперник предложил ей снять клип на песню "А я пливу", который в 90-х среди других видеоработ выглядел очень провокационно.

"Одни только ползущие по мне змеи в кадре чего стоят. И это он уговорил меня появиться полураздетой на экране — впервые в истории украинского клипмейкерства. Но меня на съемках "А я пливу" особенно поразила история с рыбками. Их купили штук десять, но простояв целый день в банке, рыбки одна за другой начали погибать. А Макс оторвал от цветка герберы головку и через стебель-трубку сидел поддувал воздух единственной выжившей рыбке. "Мы ее размножим в клипе" - подмигнул Макс. Люди даже не подозревали, что в лодке плавали не много рыбок, а одна-единственная, спасенная Максимом", — поделилась Ирина.

Напомним, Ирина Билык снялась в клипе с бывшим возлюбленным Димой Коляденко.