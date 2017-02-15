Ирина Билык призвала Минкульт дать звание известному композитору Руслану Квинте

Сегодня гостями "Сніданку з 1+1" стали знаменитый композитор и музыкальный продюсер "Голосу країни" и "Голосу.Діти" Руслан Квинта и украинская певица Ирина Билык.

Звезды рассказали о большом концерте в честь 20-летнего творческого юбилея Руслана Квинты, который состоится 23 марта в киевском Дворце Спорта.

На одной сцене в рамках бенефиса выступят более 20 известных украинских артистов и 150 музыкантов в составе живого оркестра.

Композитор, создавший более 200 хитов для звезд шоу-бизнеса, вспомнил, как начинался его творческий путь, и кому он посвятил самую первую песню в своей жизни:

"Первая песня была написана специально для мамы в ее день рождения. Я был тогда в 3 классе, и скрывал от родителей то, что хожу в Дом культуры и учусь играть на фортепиано. У мамы были слезы радости. Тогда я даже не думал, что стану композитором. Таким было начало моей творческой карьеры".

Первой же песней, которую Руслан Квинта в соавторстве с Виталием Куровским написал для Ирины Билык, стала композиция "Любовь.Яд". Певица вспомнила, как впервые услышала песню, которой суждено было стать супер-хитом.

"Я хорошо помню, как мне принесли эту песню. Сначала она мне не очень понравилась. Но Руслан заверил, что она писалась специально для меня. Я подумала, если композиция с такой любовью была написана для меня, стоит еще раз ее прослушать. И результат мы видим сейчас — трек стал настоящим хитом", — рассказала Ирина Билык.

Напоследок, певица заявила, что уверена в том, что Квинта заслуживает звания Заслуженного деятеля искусств Украины.

"Такой композитор, как Руслан, очень важен для страны. Потому что мелодистов в мире очень мало, один из них живет в Украине, и это Руслан, — сказала Ирина. — Уважаемое Министерство культуры, дайте, пожалуйста, звание непревзойденному композитору к 20-летию его творческой деятельности. Сделайте подарок лучшему композитору страны".

Напомним, Ирина Билык снялась в клипе с бывшим возлюбленным Димой Коляденко.