Иван Дорн записал обращение в стихах: "Со мной в гробу мой украинский паспорт"

Аккомпанирует ему монотонное барабанное соло.

Иван Дорн Instagram

Музыкант Иван Дорн процитировал стихотворение, в котором ответил всем обвиняющим его в "предательстве Украины".

Видеозапись он выложил на своей странице в Facebook, 31 мая.

Аккомпанирует ему монотонное барабанное соло. Освещение бледно-серое на черном фоне. Барабаном заправляет также Иван Дорн.

Ниже приводим текст стиха Дорна без изменений: Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне. Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі — А значит, будут непременно вертеть меня вокруг своей оси. Выдавливать из темы строки и капать в уши самый сок Тем, кто сидит на этом соке, и не читает между строк. В своей свободе современной я не учел тех всех людей, Кто несвободен ежедневно посредством стен из новостей. Те величали меня ръяно главным предателем страны Тупым уродом, наркоманом – всё знали с ног до головы. Я не оспариваю мнение, но я при этом не сдаюсь, И, к счастю, или к сожалению, я музыкантом остаюсь... Ребят, я слишком бородатый для вашых выбритых постов, Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков. Пусть знают те, кто желал мне страстно: "Покойся с миром, Дорн Иван": Со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман.

Стих называется 11.04.17. Эта дата означает день, когда Дорн дал свое скандальное интервью российскому журналисту. Среди прочего в нем он назвал украинцев и россиян "младшими и старшими братьями", а конфликт на Востоке Украины и аннексию Крыма — "ссорой". После этого некоторые пользователи соцсетей и блогеры писали, что "Ваня для нас R.I.P." и предлагали ему переехать на ПМЖ в Россию. Коллеги по цеху разошлись в оценках слов Дорна.

Напомним, Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе.