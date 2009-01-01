Иванка Трамп подверглась критике за фотографию в президентском кресле

По сути право на место за президентским столом у женщина в США пока нет — Хиллари Клинтон проиграла выборы.

Иванка Трамп Instagram

После избрания Дональда Трампа новым президентом США, все члены его семьи, а в особенности дочь Иванка, оказались под особо пристальным вниманием общественности.

Об этом пишет Сплетник.

Любой, даже малейший, промах превращается в скандал национального масштаба. На этот раз пользователям Интернета пришлась не по вкусу фотография Иванки, на которой она сидит в президентском кресле.

Instagram

В аккаунте дочери Дональда Трампа в Instagram появился снимок, на котором Иванка сидит в кресле своего отца в Белом доме, а рядом с ней стоят премьер-министр Канады Джастин Трюдо и сам Дональд Трамп.

"Провели дискуссию с двумя мировыми лидерами о праве женщин на место за столом", — подписала снимок Трамп.

Иронию ситуации в том, что по сути право на место за президентским столом у женщина в США пока нет — Хиллари Клинтон проиграла выборы и так и не стала первой женщиной-президентом США.

Казалось бы, ничего криминального в снимке Иванки нет, но тем не менее фото вызвало негодование в социальных сетях. Пользователи Twitter выразили мнение, что Иванка не должна делать снимки в президентском кресле, да и в принципе сидеть в нем, не являясь президентом США.

"Женщины, которые не были избраны народом, не должны сидеть в президентском кресле", — написал один из пользователей социальной сети.

Другой юзер сделал отсылку к американской традиции устраивать на работе день, когда можно прийти в офис с детьми, и выразил мнение, что Иванка зачастила в Белый дом: Боже, сколько еще дней "приведи свою дочь на работу" они планируют провести?

Сама Иванка Трамп сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, в Конгрессе США возник скандал из-за советницы Трампа, которая призвала покупать одежду от Иванки Трамп.