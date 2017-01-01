Известный композитор попал в базу "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду

Скандальные высказывания Владимира Быстрякова не остались без ответа.

Владимир Быстряков попал в базу "Миротворца" Скриншот

Известный украинский композитор Владимир Быстряков попал в базу украинского центра "Миротворец".

"Он не смог сам заглянуть в Чистилище и увидеть российских военных преступников, убивающих его соотечественников. Мы решили чуваку помочь, поместив его рядом с ними", — написали на странице центра в Facebook.

"С другой стороны, возможно мы ему даже помогли. Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на России экстремистского сайта "Миротворец" и просить политического убежища у агрессора. Имеет право. Тем более, что практика приобщения распечаток с нашего сайта к делам у российских оккупантов широко распространена в последнее время. Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось", — добавили в центре.

Композитора обвиняют в публичной антиукраинской пропаганде, поддержке пророссийских террористических организаций и публичной поддержке российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее Быстряков шокировал высказываниями о Майдане, Крыме и войне на Донбассе.