Кейт Миддлтон родила

Малыш появился на свет в госпитале Святой Марии.

Фото: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила второго сына.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.

Малыш весом в 3,8 килограмма появился на свет в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон. Именно здесь ранее родились двое старших детей герцога и герцогини Кембриджских – принц Джордж, которому 22 июня отпразднует четвертый день рождения, и принцесса Шарлотта, которой в мае исполнится три года.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Новорожденный малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Принц Уильям присутствовал при родах.

Имя ребенка объявят спустя два дня после его появления на свет. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятны имена Альберт, Артур и Фред.

Утром 23 апреля она была госпитализирована в клинику Святой Марии, где когда-то на свет появился принц Уильям, и двое ее детей – Джордж и Шарлотта.

Напомним, что 4 сентября 2017 года Кенсингтонский дворец сообщил о третьей беременности герцогини.

На следующий день 5 сентября принц Уильям побывал на конференции по вопросам психического здоровья и совершенствования деятельности полиции в Оксфорде, где прокомментировал новость о пополнении в королевской семье.

К слову, ради облегчения боли во время родов Миддлтон планировала использовать гипноз.

Также заранее у крыла Lindo Wing – госпиталя, где собиралась рожать Кейт Миддлтон, был введен запрет на парковку и оборудованы места для журналистов. А напротив входа в госпиталь преданные поклонники Кембриджей задолго до родов Герцогини разбили лагерь.

Незадолго до родов супруг Кейт Миддлтон британский принц во время матча любимой команды футбольного клуба "Астон Вилла" против "Кардифф Сити" проговорился об имени и поле будущего малыша.

Также было объявлено, что Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в соцсетях не сразу сообщит о рождении ребенка - все узнают об этом только через четыре часа после того, как Кейт родит.

К слову, во время беременности Кейт узнала, что ее младшая сестра Пеппа тоже беременна.