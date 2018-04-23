Дождались! Кейт Миддлтон рожает

Сегодня утром у Кейт Миддлтон начались роды.

Ранее сообщалось, что ради облегчения боли во время родов Кейт Миддлтон будет использоваться гипноз.

Герцогиню Кембриджскую доставили в госпиталь Святой Марии в лондонском районе Паддингтон.

"Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская была доставлена в больницу Святой Марии, Паддингтон, Лондон, сегодня утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца", — говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что в крыло Линдо больницы Святой Марии ее сопроводил герцог Кембриджский.

Напомним, СМИ сообщали, что Кейт Миддлтон беременна двойней и это девочки.

Ранее Уильям проговорился, как назовет ребенка. Кто будет - супруги до сих пор не признаются.

Сейчас Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске. Ожидается, что младенец появится на свет в конце месяца.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил, почему его жена второй раз подряд "случайно" родила в США. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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