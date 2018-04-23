Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа беременна

Родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.

Такой новостью со СМИ поделились инсайдеры. В сюжете ТСН.Ранок сообщается, что Пиппа находится на 12-й неделе беременности и сообщила об этом родным сразу после планового УЗИ.

По предварительной информации, срок Пиппы Миддлтон составляет три месяца. Одной из первых о беременности сестры узнала герцогиня Кэтрин, которая, напомним, уже в больнице рожает третьего ребенка, и пришла в восторг, что скоро станет еще и тетей.

Напомним, в мае 2017 года родная сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса, с которым познакомилась еще в 2012-м. Свадебное торжество прошло с поистине королевским размахом. Теперь общественность ждет, когда девушка обрадует новостью о беременности, ведь она неоднократно заявляла, что мечтает стать матерью.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон рожает.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram