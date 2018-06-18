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"Красота невероятная!": 51-летняя Ольга Сумская поразила фанатов лицом без макияжа

Сегодня, 14:45

Актриса похвасталась натуральной красотой.

Ольга Сумская
Артистка показала лицо без макияжа instagram.com/olgasumska
Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская поделилась с фанатами видео, на котором показала свое лицо без грамма косметики. 

На странице звезды в Instagram появилось видео, на котором Сумская сняла вид с номера в городе Новая Каховка Херсонской области. Туда артистка приехала в рамках тура со спектаклем "Мастер и Маргарита".

"Сказочное утро в Новой Каховке! Пойду поплаваю", - подписала видео артистка.

Поклонники отметили, что артистка для своих лет выглядит потрясающе, и расхвалили ее естественную красоту.

"Оля, вы очень красивая без косметики", "Красота невероятная!", "Как можно быть такой красавицей без макияжа? Обожаю!", - расхвалили подписчики.

Ранее Ольга Сумская снова предстала в образе Роксоланы.

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Теги:  
Ольга Сумская, актриса, фото, макияж
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