"Красота невероятная!": 51-летняя Ольга Сумская поразила фанатов лицом без макияжа

Актриса похвасталась натуральной красотой.

Артистка показала лицо без макияжа instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская поделилась с фанатами видео, на котором показала свое лицо без грамма косметики.

На странице звезды в Instagram появилось видео, на котором Сумская сняла вид с номера в городе Новая Каховка Херсонской области. Туда артистка приехала в рамках тура со спектаклем "Мастер и Маргарита".

"Сказочное утро в Новой Каховке! Пойду поплаваю", - подписала видео артистка.

Поклонники отметили, что артистка для своих лет выглядит потрясающе, и расхвалили ее естественную красоту.

"Оля, вы очень красивая без косметики", "Красота невероятная!", "Как можно быть такой красавицей без макияжа? Обожаю!", - расхвалили подписчики.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 18 Июн 2018 в 12:07 PDT

Ранее Ольга Сумская снова предстала в образе Роксоланы.

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