"Красота невероятная!": 51-летняя Ольга Сумская поразила фанатов лицом без макияжа

Актриса похвасталась натуральной красотой.
На странице звезды в Instagram появилось видео, на котором Сумская сняла вид с номера в городе Новая Каховка Херсонской области. Туда артистка приехала в рамках тура со спектаклем "Мастер и Маргарита".
"Сказочное утро в Новой Каховке! Пойду поплаваю", - подписала видео артистка.
Поклонники отметили, что артистка для своих лет выглядит потрясающе, и расхвалили ее естественную красоту.
"Оля, вы очень красивая без косметики", "Красота невероятная!", "Как можно быть такой красавицей без макияжа? Обожаю!", - расхвалили подписчики.
Ранее Ольга Сумская снова предстала в образе Роксоланы.
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