"Красота неземная". Вера Брежнева поделилась необычным селфи

Фото певицы в соцсети за час собрало десятки тысяч лайков.

Вера Брежнева показала необычное селфи instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть необычное селфи — на нем ее лицо запечатлено в кругу, нанесенном на зеркале.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 22 тысяч лайков.

"… #отражение", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Красота неземная", — считает savateeva1609. "Самая красивая", — отметила anora2505_salida_fan. "Вы божественны", — написал chika90.90.

Вера Брежнева показала необычное селфи instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.

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