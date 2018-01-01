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"Красота неземная". Вера Брежнева поделилась необычным селфи

Сегодня, 19:18

Фото певицы в соцсети за час собрало десятки тысяч лайков.

Брежнева
Вера Брежнева показала необычное селфи instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть необычное селфи — на нем ее лицо запечатлено в кругу, нанесенном на зеркале.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 22 тысяч лайков.

"… #отражение", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Красота неземная", — считает savateeva1609. "Самая красивая", — отметила anora2505_salida_fan. "Вы божественны", — написал chika90.90.

Брежнева
Вера Брежнева показала необычное селфи instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.

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Вера Брежнева, селфи
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