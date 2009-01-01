Леонардо ДиКаприо сыграет Леонардо да Винчи

Именно в честь художника мать выбрала актеру имя Леонардо.
Об этом пишет НВ со ссылкой на Variety.
По данным издания, за роль в фильме о да Винчи актер получит "семизначный гонорар".
Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма.
В основе экранизации — книга Уолтера Айзексона Леонардо да Винчи, которая поступит в продажу в США 17 октября 2017.
Дата начала съемок фильма пока неизвестна.
Отметим, что именно в честь художника мать выбрала актеру имя Леонардо.
Напомним, в США выставлен на продажу ужин с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.