Британский художник присвоил авторство картины Леонардо да Винчи

Британский художник-фальсификатор Шон Гринхальг назвал себя автором "Портрета юной невесты" — картины, которая, как считается, была написана Леонардо да Винчи.

Признание опубликовано в книге художника "История фальсификатора", пишет УНИАН.

Как утверждает Гринхальг, отбывший тюремный срок за подделку картин, он написал "Портрет юной невесты" в 1978 году, используя краски на основе естественным образом состаренных пигментов.

Художник пишет, что прообразом для портрета стала кассирша по имени Салли из супермаркета Co-Op в английском городе Болтон.

Некоторые эксперты, включая ученого из Оксфорда Мартина Кемпа и основателя фирмы по оцифровке картин Lumiere Technology, уверены, что работа принадлежит кисти да Винчи. Картина выставлялась в музеях, в том числе в итальянских галереях.

Напомним, картину Уорхола "Четыре Мэрилин" продали за 36 млн.