Маколей Калкин рассказал об эмоциях во время просмотра "Один дома": видео

Актер уверяет, что его восприятие нельзя отождествлять с впечатлениями зрителей.

Маколей Калкин рассказал о фильме "Один дома" Фото: коллаж 24tv.ua

Исполнитель главной роли в легендарном голливудском фильме "Один дома", американский актер Маколей Калкин откровенно сознался, что пересматривает киноленту с особыми эмоциями.

В рамках популярной американской телепередачи "Шоу Эллен ДеДженерес" актер заявил, что комедия 1990 года "Один дома" вызывает у него неоднозначные чувства, поскольку он после каждой сцены фильма начинает вспоминать определенный день на съемочной площадке.

"Я не могу смотреть его так, как все остальные", – добавил он.

Калкин пошутил, что накануне Рождества по-настоящему "его сезон", и он в этот период старается не выходить из дома. Также актер поделился мыслям, как это – расти вместе с шестью братьями и сестрами в крохотной квартире, о его детском увлечении балетом и о его новом проекте Bunny Ears, посвященном здоровью и образу жизни.

Напомним, ранее звезда комедийной кинофраншизы "Один дома" Маколей Калкин в подробностях рассказал о своем первом сексе. Актер описал весь процесс тогдашнего интима как "теплый и липкий".

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