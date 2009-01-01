Максакова прокомментировала заявления псевдолюбовницы Вороненкова

Певица также выразила сомнение в подлинности экспертизы программы Дмитрия Шепелева.

Максакова и Вороненков hellomagazine.com

Недавно 19-летняя Александра Авраменко, которая называет себя любовницей погибшего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова , приняла участие в съемках программы "На самом деле".

Об этом пишет starhit.

По словам девушки, мужчина встречался с ней в то время, когда был женат на Марии Максаковой. Роман Авраменко и Вороненкова якобы длился около месяца.

Предполагаемая любовница Вороненкова хотела увести его у Максаковой из-за денег.

Журналисты выяснили отношение Марии Максаковой к сенсационному заявлению героини передачи. Оперная певица уверена, что Александра обманывает общественность. По мнению исполнительницы, Авраменко нарочно оклеветала Вороненкова.

"Что касается этой дамы, то очевидно же, что если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. Есть такое понятие, как отвлечение внимания на негодный объект. Когда это какого-то другого рода вещи, я понимаю, людям нравится, они развлекаются. Но человека нет в живых, он лежит на кладбище. Он бы прекрасно расставил точки над I, но кто же позволит…" — полагает Максакова.

Александра Авраменко Скриншот

Певица также выразила сомнение в подлинности экспертизы программы Дмитрия Шепелева. По мнению Марии, настоящая проверка на полиграфе проходит по-другому. Звезда считает, что на проекте главное — шоу.

"Реагировать на этот бред просто смешно. Как человек с юридическим образованием, я имею представление о том, как проходит настоящий тест на полиграфе. То, что делают на программе Шепелева — это смешно. Просто мне обидно, что зрители по незнанию воспринимают их полиграф так серьезно. На заборе что-то напишут, вы будете в это верить? Это не экспертиза, это шоу, это цирк", — рассказала артистка.

Напомним, Максакова не верит, что бывший муж причастен к убийству Вороненкова.