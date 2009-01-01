Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов, опубликовано видео

Певица выпустила новое видео на песню I Don't.

Мэрайя Кэри www.dailymail.co.uk

Известная американская певица Мэрайя Кэри представила новый клип, в котором окончательно попрощалась со своим возлюбленным.

Об этом пишет ivona.

Мэрайя Кэри выпустила новое видео на песню I Don't, в котором сожгла свое свадебное платье.

В дорогостоящем наряде, который по информации западных СМИ стоит 250 тысяч долларов (6,8 миллионов гривен), певица собиралась выйти замуж за австралийского миллионера Джеймса Пакера.

В новом клипе 46-летняя Мэрайя эффектино избавляется от подвенечного платья и ставит точку в отношениях с бывшим возлюбленным.

Новый видеоролик на песню I Don't, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером.

Напомним, Мэрайю Кэри освистали на концерте в Люксембурге.