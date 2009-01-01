Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов, опубликовано видео

Певица выпустила новое видео на песню I Don't.
Об этом пишет ivona.
Мэрайя Кэри выпустила новое видео на песню I Don't, в котором сожгла свое свадебное платье.
В дорогостоящем наряде, который по информации западных СМИ стоит 250 тысяч долларов (6,8 миллионов гривен), певица собиралась выйти замуж за австралийского миллионера Джеймса Пакера.
В новом клипе 46-летняя Мэрайя эффектино избавляется от подвенечного платья и ставит точку в отношениях с бывшим возлюбленным.
Новый видеоролик на песню I Don't, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером.