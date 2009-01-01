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Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов, опубликовано видео

Сегодня, 18:10

Певица выпустила новое видео на песню I Don't.

Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри www.dailymail.co.uk
Известная американская певица Мэрайя Кэри представила новый клип, в котором окончательно попрощалась со своим возлюбленным.

Об этом пишет ivona.

Мэрайя Кэри выпустила новое видео на песню I Don't, в котором сожгла свое свадебное платье.

В дорогостоящем наряде, который по информации западных СМИ стоит 250 тысяч долларов (6,8 миллионов гривен), певица собиралась выйти замуж за австралийского миллионера Джеймса Пакера.

В новом клипе 46-летняя Мэрайя эффектино избавляется от подвенечного платья и ставит точку в отношениях с бывшим возлюбленным.

Новый видеоролик на песню I Don't, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером.

Напомним, Мэрайю Кэри освистали на концерте в Люксембурге.

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Мэрайя Кэри, поджог, свадебное платье, платье
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