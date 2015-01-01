На фестивале в Яремче лучшей признали кутью от Евгении Власовой

Евгения Власова специально для фестиваля подготовила три украинские песни.

Евгения Власова Пресс-служба

На фестиваль украинской музыки и традиций Winter Romantik Fest певица Евгения Власова приехала со своей дочерью Ниной.

Она помогла звездной маме готовить кутью на кулинарном конкурсе фестиваля.

На рождественский фестиваль Winter Romantik Fest, который в этом году прошел уже в четвертый раз в карпатском курортном городе Яремче, кроме Евгении Власовой пожаловали актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, певицы Наталья Бучинская и Светлана Весна, певцы Виктор Павлик и Андрей Ищенко, ведущий Тимур Мирошниченко, общественный деятель Влада Литовченко и другие знаменитости. В этом году фестиваль, который проходит в отеле Romantik Spa Hotel был посвящен украинской кухне. Звезды не только соревновались в уже традиционном конкурсе на лучшую кутью, но и представили свои коронные блюда из числа двенадцати постных блюд Святого вечера перед Рождеством.

Актер Виталий Борисюк считает, что грибной суп — главное блюдо Карпат и побывав здесь нужно непременно его продегустировать. "Не зря же говорят, что, если ты не ел грибной суп, то ты не был в Карпатах", — уверен актер. Ольга Сумская представила на фестивале голубцы из грибов. Актриса призналась, что для их семьи — это знаковое блюдо, поскольку около 20 лет назад именно им Ольга угощала своего будущего супруга Виталия Борисюка, покорив его сердце. Евгения Власова испекла пирожки с укропом и яйцом. Влада Литовченко поделилась старинным рецептом морковного кекса, Виктор Павлик — постных пампушек, а Наталья Бучинская — вареников с картофелем.

Виктор Павлик Пресс-служба

Влада Литовченко Пресс-служба

На фестивале каждый год проводится конкурс кутьи. Звезды традиционно не просто делятся своими семейными рецептами главного блюда сочельника, но и стараются усовершенствовать его такими необычными "изюминками", как несколько капель виски или коньяка. В этом году уверенную победу завоевала певица Евгения Власова и ее 12-летння дочь Нина, которые не добавляли в кутью ни грамма алкоголя.

Евгения Власова Пресс-служба

В рамках фестиваля состоялся благотворительный аукцион "Спасем сокровища вместе", среди лотов которого были копии отреставрированных икон — Рождества Христова и Святого Николая, а также точная копия уникальной статуэтки Архангела Михаила. Именно за него разгорелась не шуточная борьба, как результат лот ушел с молотка за 40000 гривен. Всего же на аукционе удалось собрать 61000 гривен, которые в этом году опять будут вложены в реставрацию предметов культуры и искусства.

Наталья Бучинская Пресс-служба

К слову Евгения Власова специально для фестиваля подготовила три украинские песни — "Тиха ніч", "Ой, радуйся, земле!" и "Водограй". Во время выступления дочери мама певицы Галина так растрогалась, что не смогла сдержать слез. А сама артистка призналась, что вдохновилась песнями и решила взять их в свой репертуар, хотя раньше никогда не пела на украинском.

Ольгя Сумская Пресс-служба

Напомним, Полякова на Бали учит местных жителей варить кутью.