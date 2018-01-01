"Не изменились совсем". Оля Полякова показала, как выглядела в 13 лет

Раритетный снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.

Оля Полякова показала свое раритетное фото instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в возрасте 13 лет.

Раритетный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал более 49 тысяч лайков.

"Узнаете?) #13", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "… не изменились совсем)))", — считает svetlana_kaschenko.

"Как всегда — красотка", — написала li.udmila3430. "Какая хорошенькая, милая", — отметила nataliiazaparii.

Оля Полякова показала свое раритетное фото instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.

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