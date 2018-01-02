Новогоднее выступление Пугачевой закончилось громким скандалом, видео

Поэт-песенник Вулых рассказал о своем личном разговоре с Аллой Пугачевой на тему исполненной ею песни, в которой усмотрели плагиат.

Алла Пугачева. uznayvse.ru

Выступление российской певицы Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось громкин скандалом.

Артистка спела для россиян свою новую песню, пишут Вести.

Сразу после премьеры песни разразился скандал. Поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что эта песня – плагиат. Композицию под названием "Я летала" написал Олег Влади.

"Вот не хотели телезрители видеть и слышать на "Новогоднем Огоньке" Аллу Борисовну, ан нет – решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади "Я летала". Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад", – написал на своей странице в Фейсбуке Вулых.

По мнению Игоря Саруханова, сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите — очевидно.

"Я написал музыку к песне "Придуманная любовь. Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения", — сказал музыкант.

По некоторым данным, Пугачева позвонила ему лично и заверила его, что ее вины в случившемся нет. Певица убеждена, что вина лежит на ее редакторах и композиторе. Получит ли продолжение этот скандал, пока неясно, пишет Узнай все.

Позже Вулых рассказал о своем личном разговоре с Аллой Пугачевой на тему исполненной ею песни, в которой усмотрели плагиат, пишет РЕН ТВ .

"К исполнителю претензий не может быть. Композитор принес песню, она выбрала ее. Она могла и не знать, не помнить, что такая песня была. А композитор не мог этого не знать. Меня удивляет, что все вокруг пишут, что поэт предъявил претензии Пугачевой. Здесь претензии к автору музыки", — заявил Вулых.

Он отметил, что сама Пугачева после прослушивания песни, мелодию которой использовали в ее новой композиции, нашла много общего.

"Никаких претензий к Алле Борисовне у нас нет. Мы обсудили с ней эту тему в разговоре. Она признала, что есть схожести. Здесь как бы неприятная история. Мы поговорили с Аллой. Но как быть с песней, в которой задействована мелодия ранее вышедшей песни, которая была 15 лет назад", — рассказал он.

Также Вулых заявил, что не намерен раздувать из этой ситуации конфликт.

"Мы с ней общались и друг друга поняли. Конфликта мы не хотим. Но хотим, чтобы авторы понимали, что есть авторское право. Хотели бы, чтобы этот случай послужил уроком", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не хочет развлекать россиян на Новый год.