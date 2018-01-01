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Одесская Барби покрасовалась в коротком платье с глубоким декольте, фото

Сегодня, 08:00

Снимки, опубликованные украинкой в соцсети, похвалили интернет-пользователи.

Лукьянова
Валерия Лукьянова позировала в черном коротком платье instagram.com/valeria_lukyanova21
Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографии в черном коротком платье с глубоким декольте.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram, на одном из них она позирует спиной к камере, а на другой — лицом.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Классно с такой прической", — написала velikoslavnaya. "Красивая", — считает giuseppe_5_5. "Класс!", — написал rostyslavnaryzhniak.

Лукьянова
Валерия Лукьянова позировала в черном коротком платье instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.

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Теги:  
Валерия Лукьянова, одесская Барби, платье
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