Олег Ляшко показал фото, на котором его целует мужчина

Старый друг лучше новых десяти, отметил нардеп.

Олега Ляшко в висок поцеловал кум УНИАН

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил с днем рождения своего друга и кума Юрия Сухина.

Поздравление политик опубликовал на своей странице в Instagram и выложил фото, на котором мужчина целует его в висок.

"Старый друг лучше новых десяти. Юрий Сухин, с днем рождения, мой дорогой друг. Спасибо за дружбу, спасибо за поддержку, спасибо за веру!", — подписал снимок народный избранник.

Олега Ляшко в висок поцеловал кум instagram.com/liashko

По данным СМИ, нардеп и Сухин неоднократно отдыхали вместе за пределами Украины, ездили, в частности, в Хорватию и Францию.

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерею, их общая сумма составила более 570 тысячи гривень. Интернет-пользователи иронично отреагировали на такую информацию.