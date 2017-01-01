Олег Ляшко показал фото, на котором его целует мужчина

Старый друг лучше новых десяти, отметил нардеп.
Поздравление политик опубликовал на своей странице в Instagram и выложил фото, на котором мужчина целует его в висок.
"Старый друг лучше новых десяти. Юрий Сухин, с днем рождения, мой дорогой друг. Спасибо за дружбу, спасибо за поддержку, спасибо за веру!", — подписал снимок народный избранник.
По данным СМИ, нардеп и Сухин неоднократно отдыхали вместе за пределами Украины, ездили, в частности, в Хорватию и Францию.
Ранее сообщалось, что Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерею, их общая сумма составила более 570 тысячи гривень. Интернет-пользователи иронично отреагировали на такую информацию.