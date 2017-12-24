"Барыги, скотыняки, гниды". Опубликованы любимые ругательства украинских политиков, видео

24 декабря 2017, 00:21

Ляшко любит называть своих коллег "паразитами".

Олег Ляшко любит ошарашить "крепким" словцом.

Украинские политики иногда могут "ошарашить" "крепким" словцом своих оппонентов и избирателей.

Самые популярные ругательства опубликовал сайт Сегодня.

Чего только стоит любимое слово лидера Радикальной партии  Олега Ляшко — "скотыняки".

Скотыняки – можно было бы сказать, что речь идет о рогатом скоте, однако зная любовь политика к коровам, вряд ли он пытался назвать животными тех, кому это было адресовано. Вероятно, ему просто нравится само слово, а ругаться матом в парламенте нельзя.

Экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили полюбилось слово "барыги". Они у него то политические, то банальные.

Барыга – предположительно происходит от слова барыш. В разговорной речи это мелкий торговец, обычно жадный и нечестный, торгаш. На жаргоне барыгой называют перекупщика или спекулянта. А в криминальном мире – скупщик краденного.

Народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку понравилось слово "гнида", которым он "ласково" охарактеризовал тех, кто, по его мнению, действует в угоду Кремлю.

Гнида: формально – это яйца вшей. Цепляются к волосам или одежде. Длина гниды платяной вши — до 1 мм. Также у этого слова есть и обратная, точнее бранная сторона – гадкий, противный, ничтожный человек. Вряд ли политик пытался назвать своего оппонента вшей. Выводы делайте сами.

И снова не удержался бос Мосийчука – Ляшко. Его ругательный арсенал стал еще шире и в этом ему не помешал правоохранитель, который смог сдержать самого политика, но не его крепкое словцо.

Нардеп от народного фронта Андрей Тетерук на заседании парламента назвал "посипаками Кремля" тех политиков, которые, по его мнению, мешают усиливать военную мощь украинских военных.

Посипака: приспешник, клеврет, прихвостень, подельник. Так, например, в США выпустили анимационную комедию, героями которой являются маленькие желтые помощники злодеев, которые преследуют одну цель: служить амбициозным преступникам. В контексте посипак Кремля и амбициозного преступника в самом Кремле значение слова подтверждается на практике.

А вот мэр Харькова Геннадий Кернес был еще жестче. Он на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом" за халатность к своим обязанностям.

В данном случае фраза харьковского головы не требует объяснения, так как здесь нет никакого завуалированного смысла, а лишь четкий акцент.

И напоследок снова отметился Ляшко, у которого произошла стычка со своим однопартийцем Сергеем Мельничуком. Главный "радикал" обозвал того "тушкой и сволочью".

Тушка: если верить словарю, то так обычно называют освежеванное и выпотрошенное тело убитого животного. Если это было сказано с иронией, то так можно охарактеризовать тело человека (обычно толстое, неуклюжее, неповоротливое. Но вот в политике такой неформальный термин появился после того, как депутаты стали неожиданно перебегать из одной партии в другую, не исключено, что за деньги. И теперь решайте, что имел ввиду Ляшко.

Также Ляшко любит называть своих коллег "паразитами".

Паразит: организм, который живет за счет другого организма-хозяина. В переносном смысле это слово часто применяют к людям, которые существуют за счет чужих доходов, за счет чужого труда. Вам это никого не напоминает?

Напомним, в соцсети опубликовали небольшую подборку "фотожаб", на которых известные деятели украинского политикума изображены в нелепых ситуациях на фоне сугробов и гололеда.

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Кернес Ляшко Саакашвили политики Мосийчук Тетерук
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