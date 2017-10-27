Ольга Фреймут с дочкой снялась в стильной фотосессии

Они примерили несколько ярких образов от Dolcе&Gabbana.

Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее старшая дочь — 11-летняя Злата Митчелл — приняли участие в фотосессии для украинского издания.

Об этом пишет ivona.

Звездная мама Ольга Фреймут, которая летом родила третьего ребенка, и ее старшая дочь Злата позировали в гламурных нарядах для модного фотосета.

Снимками мама и дочь поделились в своих Instagram.

Они примерили несколько ярких образов от Dolcе&Gabbana — платья в цветочный принт, леопардовые жакеты и юбки.

Кроме того, Злате с мамой сделали одинаковые прически.

Помимо стильного фотосета, автором которого был украинский фотограф Денис Маноха, телеведущая рассказала об изменениях в ее жизни после рождения двух младших детей.

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) Жов 27, 2017 о 10:56 PDT

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) Жов 27, 2017 о 10:55 PDT

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) Жов 27, 2017 о 10:32 PDT

Напомним, дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana.