Ольга Фреймут с дочкой снялась в стильной фотосессии

Они примерили несколько ярких образов от Dolcе&Gabbana.
Об этом пишет ivona.
Звездная мама Ольга Фреймут, которая летом родила третьего ребенка, и ее старшая дочь Злата позировали в гламурных нарядах для модного фотосета.
Снимками мама и дочь поделились в своих Instagram.
Они примерили несколько ярких образов от Dolcе&Gabbana — платья в цветочный принт, леопардовые жакеты и юбки.
Кроме того, Злате с мамой сделали одинаковые прически.
Помимо стильного фотосета, автором которого был украинский фотограф Денис Маноха, телеведущая рассказала об изменениях в ее жизни после рождения двух младших детей.
ї
Напомним, дочери Сильвестра Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana.