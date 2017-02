Опра Уинфри продала картину знаменитого художника за 150 млн

Известная американская телеведущая Опра Уинфри продала картину Густава Климта за 150 млн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, покупателем "Портрета Адели Блох-Бауэр II" стал коллекционер из Китая.

Это одна из крупнейших частных арт-сделок.

Отмечается, что Уинфри купила потрет в 2006 году за 87,9 млн долларов на торгах Christie's в Нью-Йорке. Для работ Климта сумма по-прежнему является рекордной. С тех пор стоимость картины выросла более чем на 70%.

Oprah has sold a Gustav Klimt painting to a Chinese buyer for 0 million https://t.co/yHDyaJc5KQ pic.twitter.com/4d61kYUrmd