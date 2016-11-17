Картину Моне продали за рекордную суму — 81 млн долларов

Полотно известного французского художника-импрессиониста Клода Моне продали на аукционе Сhristie's за рекордную сумму денег.

Об этом пишет ivona.

Картина Клода Моне Стог Сена на аукционе Сhristie's ушла с молотка за 81 миллионов долларов, передает The Wall Street Journal.

Такая цена стала рекордной для работ французского импрессиониста.

Отметим, что торги стартовали с цены в 45 миллионов долларов. Пять участников начали активную борьбу за полотно. Имя покупателя не разглашается.

Напомним, 12 украинских художников превратили картины ван Гога в фильм.