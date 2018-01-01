Паралич лица: Ольга Бузова нарвалась на волну критики из-за странной мимики

Певица показала в Insta-сториз неестественное выражение лица.

Певица показала в Insta-сториз неестественное выражение лица instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова вызвала очередную волну возмущений от хейтеров. В этот раз пользователи Сети принялись критиковать не только ее пение и стиль, но выражение лица и наигранность эмоций.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз Бузова показала, что она находится в ресторане и ужинает. Поклонники посчитали, что уже начались сьемки нового шоу "Замуж за Бузову", где певица будет искать себе возлюбленного, и она находится на свидании с потенциальным женихом. Юзеры раскритиковали чрезмерную манерность артистки, и высмеяли ее манеры, мимику и даже походку.

"Ваше здоровье, мои любимые! Вечером бокальчик красного вина - это, кстати, иногда даже очень полезно", - с неестественно длинными паузами проговорила певица.

Пользователи раскритиковали Бузову за мимику instagram.com/buzova86

Пользователи сети не смогли смолчать, и в комментариях под последним постом высмеяли Бузову: "Неужели она слабоумная?".

Другие пользователи отметили, что из-за большого количества пластических операций, у певицы случился паралич лица – ведь ее мимика на протяжении всех сториз оставалась неизменной. Также подписчики раскритиковали традиционные губы "уточкой" Бузовой, - мол, она намеренно их выставляет, чтобы казались больше, однако большинству это показалось смешным.

Ранее Ольгу Бузову сосватали лидеру группы "Коррозия металла".

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