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1 / 3 Ани Лорак позировала в соблазнительной кофточке (instagram.com/anilorak)

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Ани Лорак позировала в соблазнительной кофточке instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в соблазнительной кофточке.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали почти 60 тысяч лайков.

На фото артистка позирует в джинсах и черной кофточке, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Пер*ильник отрастила!", — отметил kireew278. "Ани... у тебя шикарная фигура", — считает nyska_berger. "Шикарная, классная, очаровательная. Любим, ценим", — отметила zinamiakotkina.

Ранее Ани Лорак поделилась в соцсети снимком с известным украинским продюсером Константином Меладзе. Певица сообщила, что они с соотечественником готовят красивую песню на творческий вечер исполнителя Валерия Меладзе.

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