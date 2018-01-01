Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась ехать в Россию

Певица предпочла участвовать в гей-параде.
25-летнюю певицу телеканал "Муз-ТВ" пригласил принять участие в премии "Трансформация", передает telegram-канал Super, однако от менеджмента артистки пришел однозначный ответ.
По словам представителей, в день российской премии 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, а это для них "гораздо важнее", к тому же артистку беспокоит, что в России гей-шествия не приветствуются.
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Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования победила Нетта Барзилай, второе место заняла Элени Фурейра, третье — Сезар Семпсон, а представитель Украины Melovin - 17.
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