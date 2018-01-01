"Пока дети спят". Зеленский заинтриговал снимком с тренировки: фото

Шоумен серьезно занялся спортом.

Владимир Зеленский всерьез занялся спортом Фото: Instagram/Владимир Зеленский

Известный украинский телеведущий Владимир Зеленский взбудоражил пользователей сети фотографией со своей тренировки выходного дня.

"Тихо, на пальчиках, пока дети спят. С воскресной тренировкой", - подписал он снимок в Instagram.

Зеленский продемонстрировал подписчикам фото, на котором запечатлен во время занятий спортом. Шоумен отжимался на пальцах. В кадре можно рассмотреть его накачанные бицепсы. Впрочем, судя по фону, тренируется телеведущий не дома, пока дети спят, а в спортзале, поскольку сзади виден боксерский ринг.

"Володя, у тебя уже бицаки, как у шварца", "Респект", "Береги пальчики", "Вова, из вашей команды спортом занимаетесь только вы? С экрана это уже заметно. Комплимент. Вашим мальчикам тоже пора в спортзал", "Дядя Вова в деле", - написал комментаторы Зеленскому.

Фото: Instagram/Владимир Зеленский

Напомним, украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сообщила, что впервые снимается в полнометражном фильме. Ее коллегами по романтической комедии "Я, ты, он, она" стали актеры "95 Квартала" Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

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