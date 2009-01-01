Поклонники Алины Гросу считают, что она уменьшила нос

В последнее время певица сильно похудела.

Алина Гросу Instagram

Певица Алина Гросу , похоже, слишком увлеклась процессом усовершенствования внешности.

Так считают ее подписчики в Instagram.

Фолловеры певицы предполагают, что она сделала пластику носа.

"Жесть..где нос?", "чогось не вистачає.....аааа...точно....носа нема. Жесть", — оставляют свои комментарии под фото поклонники артистки.

Instagram

Ранее "Главред" писал, что известный пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал о том, какие коррекции делала певица. "Прежде всего она сильно похудела и занялась фитнесом. Еще немного подкорректировала губы и нос, что-то сделала с контуром лица (либо удаление жировой ткани в области щек, либо удаление коренных зубов). Многим нравится такое кукольное выражение лица", — сказала специалист.

Напомним, Мария Яремчук призналась, что изменила в своей внешности.